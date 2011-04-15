Банк России на 15 декабря понизил курс евро к рублю незначительно до 75.3916 руб., курс доллара США повысил почти на 18 копеек до 66.4337 руб.

Банк России на 15 декабря понизил официальный курс евро к рублю незначительно до 75.3890 руб. с 75.3916 руб., курс доллара США повысил почти на 18 копеек до 66.4337 руб. с 66.2550 руб. 14 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 15 декабря увелоичилась почти на 10 копеек (+0.14%) до 70.4640 руб. с 70.3665 руб. 14 декабря.



"AK&M" от 14.12.2018