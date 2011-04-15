Банк России повысил ключевую ставку до 7.75% годовых

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта до 7.75% годовых, говорится в сообщении ЦБ.



Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС, подчёркивает ЦБ.





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