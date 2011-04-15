Полюс, АЛРОСА и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве

"ПАО "Полюс" и ПАО АК "АЛРОСА" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение надёжного энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Бодайбинском районе Иркутской области, дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), развитие гидрогенерации в Западном энергорайоне Республики Саха (Якутия) с учётом необходимости снижения темпов роста тарифов и развития энергетической инфраструктуры в Республике Саха (Якутия). Об этом говорится в сообщении сторон.



Свои подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Полюса Павел Грачев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Необходимость подписания соглашения связана с планами Полюса по разработке расположенных в Иркутской области месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто. Реализация этих проектов потребует соответствующего развития электроэнергетической инфраструктуры. Одновременно АЛРОСА планирует дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и своих гидрогенерирующих активов. Республика Саха (Якутия) заинтересована в развитии энергетической отрасли, продолжении социально-экономического развития региона, включая газификацию населенных пунктов, а также в дополнительном снижении темпов роста тарифов на электроэнергию.



Для решения этих задач стороны договорились: рассмотреть возможность строительства на территории Республики Саха (Якутия) газовой электростанции, в качестве основного топлива для которой будет использован газ со Среднеботуобинского месторождения нефтегазоконденсатного месторождения АО "АЛРОСА-Газ" (дочернее общество АЛРОСА) с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области. По предварительным оценкам, мощность новой электростанции может составить до 200 МВт с годовым потреблением газа до 300 млн м3; рассмотреть возможность совместного строительства 4-го энергоблока на Светлинской ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) АЛРОСА с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области; подготовить предложения по повышению инвестиционной привлекательности строительства объектов энергетической инфраструктуры в Республике Саха (Якутия); оказывать содействие в оформлении необходимых разрешительных документов.



Формы и условия участия сторон в проекте будут определены в рамках работы совместной рабочей группы.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчётном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



ПАО "Полюс" (ИНН 7703389295) - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). В I полугодии 2018 года компания увеличила объём производства золота на 18% до 1.109 млн унций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ранее "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в I полугодии 2018 года снизилась на 38.14% до 21.627 млрд руб. с 34.96 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 9.53% до 78.288 млрд руб. с 71.475 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 13.59% до 43.063 млрд руб. с 37.911 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 2 раза до 20.229 млрд руб. с 40.659 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 11% до $844 млн с $762 млн, соотношение чистый долг /скорректированный EBITDA снизилось до 1.8х с 1.9х годом ранее.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 17.81 млрд руб. против убытка в 887.762 млн руб. годом ранее. Убыток от продаж увеличился в 2.22 раза до 193.195 млн руб. с 86.904 млн руб., прибыль до налогообложения составила 17.953 млрд руб. против убытка в 1.102 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.



"AK&M" от 14.12.2018