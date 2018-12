Американские суды начали удовлетворять иски Нафтогаза

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования Нафтогаза на получение информации об активах ПАО "Газпром" в Европе. Об этом говорится в сообщении украинской компании.



Так, 6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом $2.6 млрд, подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе.



Иски поданы против ряда компаний.

Так, иск подан против GLAS Americas LLC - финансовая компания, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.



Также иск подан против Deutsche Bank Trust Company Americas - американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором Газпром имеет счёт. Газпромбанк владеет швейцарской аффилированной компанией Gazprombank (Switzerland) Ltd. Нафтогаз требует от Deutsche Bank информацию об операциях Газпрома с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.



Помимо этого, иск подан против Bank of New York Mellon - банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях Газпрома с акциями его голландских дочерних компаний. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против Газпрома о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома. Bank of New York также может владеть информацией о местонахождении акций Северного потока - 2 и данными о банковских счетах Газпрома в Швейцарии. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.



Кроме того, иск подан против DeGolyer & MacNaughton - нефтегазовая консультационная компания, предоставляющая Газпрому услуги по аудиту запасов нефти и газа и может владеть информацией о проектах Газпрома в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать иск о взыскании убытков в Нидерландах, причиненных противоправным выводом активов из собственности Газпрома.



Против Gazprom Marketing & Trading USA Inc. Также подан иск. Это компания, которой опосредованно владеет Газпром, и которая может владеть информацией о последних операциях Газпрома по передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах Газпрома в Швейцарии и местонахождении акций Северного потока - 2, принадлежащих Газпрому. Нафтогазу необходима эта информация для подготовки указанных исков в Нидерландах и Швейцарии.



Суды уже удовлетворили требования Нафтогаза на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни Нафтогаз направит этим компаниям соответствующие повестки.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 14.12.2018