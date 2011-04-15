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14/12/2018
14:17

Станцию метро "Ховрино" закроют на выходные

Станция "Ховрино" будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает ГУП "Московский метрополитен".

Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская" к сети Московского метрополитена. Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино". В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 17 декабря, в 5:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни.

Открытие станции "Беломорская" Замоскворецкой линии (2) ожидают более 140 тыс. жителей районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.

Во время изменения режима работы линии на станциях "Ховрино" и "Речной вокзал" будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 14.12.2018
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