В "Шереметьево" установили павильоны для курения

В Международном аэропорту "Шереметьево" произведён монтаж и открыты для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F семь технологичных павильонов для курения. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Курительные павильоны расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 метров от входов в соответствии с ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Павильоном одновременно могут воспользоваться до 14 человек.



Данная мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров. Благодаря павильонам также обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.







"AK&M" от 14.12.2018