Porsche отзывает 334 автомобиля в РФ

ООО "Порше Руссланд" отзывает 334 автомобиля Porsche Cayenne (9YA). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с августа по октябрь 2018 года (из них 186 автомобилей, реализованных с сентября по ноябрь 2018 года). VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта в разделе "Документы".



Причиной отзыва транспортных средств являются установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации. Это может привести к тому, что при сильном фронтальном ударе необходимая функция удержания системы ремней безопасности не сможет сработать.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте ведомства, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На автомобилях будут заменены замки ремня безопасности заднего правого сиденья.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.







"AK&M" от 14.12.2018