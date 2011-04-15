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14/12/2018
16:02

Годовая инфляция в 2019 году составит 5-5.5%, ЦБ

Темпы прироста потребительских цен составят 3.9-4.2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5-5.5% на конец 2019 года. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 7.75% годовых.

Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3.8% (3.9%, по оценке на 10 декабря).

Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2.7 до 3.5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках.

Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.


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