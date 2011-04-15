ФНС разъяснила получение двойного налогового вычета на ребёнка. Об этом говорится в материалах службы.



Работники, имеющие детей, имеют право получить стандартный налоговый вычет, уменьшая НДФЛ, который удерживается с заработной платы. В основном такой налоговый вычет предоставляется работодателем на основании письменного заявления работника.



Закон предусматривает следующие размеры налогового вычета: 1.4 тыс. руб. на первого и второго ребенка, 3 тыс. руб. на третьего и каждого последующего ребенка.



Сумму налогового вычета можно увеличить в два раза. Например, если один из родителей отказался от получения вычета в пользу другого.



Для предоставления работнику стандартного налогового вычета в двойном размере необходимо соблюдение следующих условий: отказавшийся от получения стандартного налогового вычета на ребёнка родитель должен иметь право на такой вычет на момент отказа, и это право должно быть подтверждено соответствующими документами; ребёнок находится на обеспечении работника; работник получает доход, облагаемый по ставке 13%, который в совокупности не превышает 350 тыс. руб. с начала года.



При этом работник должен представить следующие документы: заявление о предоставлении вычета в двойном размере; заявление об отказе от вычета другого родителя; справку по форме 2-НДФЛ с места работы отказавшегося от вычета родителя для подтверждения его права на вычет.





"AK&M" от 14.12.2018