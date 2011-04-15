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14/12/2018
15:09

Сложный участок метро построен под Рязанским проспектом, М.Хуснуллин

Сложный участок метро построен под Рязанским проспектом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

Двухпутный тоннель Некрасовской (Кожуховской) линии от станции "Окская" до "Стахановской" строился в крайне сложных условиях. "За 12 месяцев тоннелепроходческий щит большого диаметра проложил почти два километра двухпутного тоннеля, который проходит под проезжей частью Рязанского проспекта в плотной жилой застройке на территории района Рязанский. Проходка велась в сложных геологических условиях, в водонасыщенных песках", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, теперь тоннелепроходческий комплекс без демонтажа пройдёт через станцию "Стахановская" и продолжит строительство двухпутного тоннеля до "Нижегородской".

М.Хуснуллин напомнил, что это второй двухпутный тоннель, который построен в столице с применением щита диаметров 10 м (обычно тоннели в московской подземке прокладывают щиты диаметром 6 м).


"AK&M" от 14.12.2018
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