Сложный участок метро построен под Рязанским проспектом, М.Хуснуллин

Сложный участок метро построен под Рязанским проспектом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Двухпутный тоннель Некрасовской (Кожуховской) линии от станции "Окская" до "Стахановской" строился в крайне сложных условиях. "За 12 месяцев тоннелепроходческий щит большого диаметра проложил почти два километра двухпутного тоннеля, который проходит под проезжей частью Рязанского проспекта в плотной жилой застройке на территории района Рязанский. Проходка велась в сложных геологических условиях, в водонасыщенных песках", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, теперь тоннелепроходческий комплекс без демонтажа пройдёт через станцию "Стахановская" и продолжит строительство двухпутного тоннеля до "Нижегородской".



М.Хуснуллин напомнил, что это второй двухпутный тоннель, который построен в столице с применением щита диаметров 10 м (обычно тоннели в московской подземке прокладывают щиты диаметром 6 м).





"AK&M" от 14.12.2018