ФАС установила предельные уровни тарифов на электроэнергию на 2019 год. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Документы определяет предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую для покупателей на розничных рынках, на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, а также предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по субъектам РФ.



Предельный максимальный уровень тарифа для населения в первом полугодии 2019 года сформирован с применением ставки налога на добавленную стоимость 20%. На второе полугодие 2019 года предельный максимальный уровень тарифов на электроэнергию для населения определён в 103.3% от уровня предельного максимального тарифа первого полугодия 2019 года.





"AK&M" от 14.12.2018