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14/12/2018
16:55

ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1.2-1.7% в 2019 году

Учитывая действие бюджетного правила, влияние изменения цен на нефть на экономический рост будет ограниченным. Поэтому Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1.2-1.7% в 2019 году с возможным повышением до 2-3% в 2021 году по мере реализации Правительством запланированных структурных мер. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 14 декабря 2018 года, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 7.75% годовых.

Темпы экономического роста сохраняются вблизи потенциальных. Безработица остается на низком уровне, близком к естественному. При этом Банк России по-прежнему отмечает неоднородность в динамике отдельных показателей экономической активности.

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