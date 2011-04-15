Россельхозбанк финансирует строительство крупного животноводческого комплекса "Заречное"

При кредитной поддержке Россельхозбанка в Воронежской области возводится крупный животноводческий комплекс ООО "Заречное". Об этом говорится в сообщении банка.



Инвестиционный проект предусматривает создание животноводческого комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Проектная мощность предприятия - 50 тыс. голов, запуск запланирован в июле 2019 года. Общий объём инвестиций банка превышает 5.3 млрд руб., в настоящее время РСХБ уже выдал компании 3.8 млрд руб.



Это уже второй крупный проект, реализуемый ООО "Заречное" с Россельхозбанком. ООО "Заречное" в 2017 году ввел в эксплуатацию племенное предприятие по разведению и откорму крупного рогатого скота (КРС) мощностью 30 тыс. голов маточного поголовья. Проект был профинансирован РСХБ в размере 8 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.



"AK&M" от 14.12.2018