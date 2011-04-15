ЦБ снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2019 году до $20 млрд

Банк России снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2019 году до $20 млрд. Сальдо финансового счёта по частному сектору также несколько снижено - до $20 млрд с $25 млрд, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 14 декабря 2018 года, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 7.75% годовых.



Сальдо текущего счёта ЦБ теперь прогнозирует в $71 млрд в 2019 году (по сравнению с $95 млрд в октябре).





"AK&M" от 14.12.2018