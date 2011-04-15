Минэкономразвития предложило перенести введение административной ответственности для неклассифицированных гостиниц

Минэкономразвития считает целесообразным перенос срока вступления в силу административной ответственности за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определённой категории с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года. Как говорится в сообщении министерства, об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин на заседании экспертного совета по туризму в Совете Федерации.



Поправки в КоАП о запрещении предоставления гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определённой категории должны вступить в силу уже с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров. Введение таких мер значительно повысит нагрузку на всю туристскую отрасль, которая состоит по большей части из субъектов МСП и, соответственно, ухудшит условия для потребителей и для ведения предпринимательской деятельности, подчёркивается в сообщении.



При этом необходимые нормативно-правовые акты, включая положение о классификации гостиниц, до настоящего момента не приняты. Проекты постановлений, переданные Минкультом РФ, нуждаются в серьезной доработке. В том числе необходимо учесть уже сформированные предложения и замечания экспертов и участников отрасли. Для этого при Минэкономразвития создается рабочая группа, которая будет в оперативном режиме в тесном сотрудничестве с бизнесом и с экспертным сообществом дорабатывать проекты постановлений в ближайшее время.



"Данные поправки, увеличив нагрузку на бизнес, будут противоречить нашей цели, установленной майским указом президента, по увеличению доли МСП в ВВП. И чтобы не допустить такую ситуацию, мы предлагаем перенести срок вступления в силу административной ответственности за данные нарушения на год", - отметил С.Галкин.



Ведомство планирует изучить проблемы, связанные с классификацией, и представить верифицированные с отраслью решения. "У нас создана рабочая группа по кадрам в сфере гостеприимства и другие группы, которые также решат проблемы, которые пытается решить ФЗ-16. Мы будем решать их в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и экспертами", - отметил замминистра.



"AK&M" от 14.12.2018