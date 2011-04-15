"Детский мир" открыл девять супермаркетов

Группа компаний "Детский мир" открыла девять новых супермаркетов. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Новые магазины открыты в Москве (ТЦ "Седьмой континент", Магнитогорская, 2; Зеленодольская, 25; Нахабино, Институтская, д 12). С учётом новых магазинов сеть "Детский мир" насчитывает 181 торговый объект в Московском регионе.



Также первый магазин открылся в городе Кунгур (Пермский край) в ТЦ "Пассаж". Магазин стал 11-м в Пермском крае.



Ещё один магазин открылся в Казани (Татарстан) в ТЦ "Порт" и городе Бугульма в ТЦ "Эссен". Во втором случае магазин стал первым торговым объектом сети в городе и 14-м - в Республике Татарстан.



В Оренбурге магазин открылся в ТЦ "Армада Юг". Он стал восьмым торговым объектом сети в регионе.



В Липецке магазин открылся в ТЦ "L-СИТИ". Он стал четвертым торговым объектом сети в регионе.



Помимо этого, магазин открылся в Махачкале в ТЦ "Миркато". Он стал пятым торговым объектом сети в регионе.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 74.5% до 4.036 млрд руб. с 2.313 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 14.9% до 76.6 млрд руб. с 66.6 млрд руб. За 9 месяцев было открыто 37 новых магазинов сети "Детский мир". Показатель EBITDA вырос на 34.2% до 7.614 млрд руб. с 5.673 млрд руб.





"AK&M" от 14.12.2018