Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/12/2018
17:26

"Детский мир" открыл девять супермаркетов

Группа компаний "Детский мир" открыла девять новых супермаркетов. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Новые магазины открыты в Москве (ТЦ "Седьмой континент", Магнитогорская, 2; Зеленодольская, 25; Нахабино, Институтская, д 12). С учётом новых магазинов сеть "Детский мир" насчитывает 181 торговый объект в Московском регионе.

Также первый магазин открылся в городе Кунгур (Пермский край) в ТЦ "Пассаж". Магазин стал 11-м в Пермском крае.

Ещё один магазин открылся в Казани (Татарстан) в ТЦ "Порт" и городе Бугульма в ТЦ "Эссен". Во втором случае магазин стал первым торговым объектом сети в городе и 14-м - в Республике Татарстан.

В Оренбурге магазин открылся в ТЦ "Армада Юг". Он стал восьмым торговым объектом сети в регионе.

В Липецке магазин открылся в ТЦ "L-СИТИ". Он стал четвертым торговым объектом сети в регионе.

Помимо этого, магазин открылся в Махачкале в ТЦ "Миркато". Он стал пятым торговым объектом сети в регионе.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 74.5% до 4.036 млрд руб. с 2.313 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 14.9% до 76.6 млрд руб. с 66.6 млрд руб. За 9 месяцев было открыто 37 новых магазинов сети "Детский мир". Показатель EBITDA вырос на 34.2% до 7.614 млрд руб. с 5.673 млрд руб.


"AK&M" от 14.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100