Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По мнению экспертов в первую очередь стоит обратить внимание на саму категорию товара.



По словам заместителя руководителя Роскачества, куратора проекта "Винный гид России" Ильи Лоевского, некоторые товары имеют красивые "иностранные" названия, напоминающие итальянские винные бренды. "Такая же форма бутылки, красивая разноцветная фольга и пробка с проволочкой-мюзле. Пахнуть может чем угодно - от персика до клубники. Только к классическому игристому вину они имеют очень отдалённое отношение", сказал он.



В такой бутылке может содержаться до 50% виноматериала (как виноградного, так и иного фруктового происхождения), остальное - вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" - искусственная газация. Стоимость таких продуктов может начинаться от 150 руб. и даже ниже.



Необходимо также обратить внимание на надпись. "Если надписи "игристое вино" или "российское шампанское" на этикетке нет, переверните бутылку, там вы наверняка найдете надпись "винный напиток газированный". "Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись "вино защищённого географического указания и вино защищённого наименования места происхождения", - рекомендует Роскачество.





"AK&M" от 14.12.2018