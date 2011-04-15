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14/12/2018
17:55

В Коломне открыли мост через Оку

В Коломенском городском округе после ремонта открыли движение по мосту через Оку, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на его главу Алексея Гержика.

"В городском округе Коломенский открыто автомобильное движение по мосту через реку Оку на региональной автодороге М5 "Урал" - Коломна - М5 "Урал". Мост соединяет две части города и является выездом на федеральную трассу. Ремонт моста начался летом 2017 году, работы завершились с опережением графика почти на год (должны были завершиться в августе 2019 года)", - приводятся в сообщении слова А.Гержика.

Он уточнил, что в рамках работ были отремонтированы опорные части, дренажная система, переходные плиты и плиты проезжей части, выполнены работы по устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия.

"Ежедневно по мосту проезжает около 20 тыс. автомобилей. Для удобства жителей движение по сооружению на время работ не перекрывалось. Ремонт проводили поэтапно - сначала по правой, а затем по левой части моста. На сегодняшний день на объекте проводится благоустройство территории и ликвидация строительного городка", - отметили в пресс-службе.



"AK&M" от 14.12.2018
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