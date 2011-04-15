Ингосстрах выплатил собственнику возмещение за повреждённый огнём склад в размере 4.5 млн руб.

Ингосстрах выплатил собственнику склада, расположенного в Тамбовской области, возмещение в размере 4.5 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 3 июня 2018 года в результате пожара.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и других рисков. Страховая сумма по договору составляет более 14.4 млн руб. Договор действует с 12 мая 2018 по 25 апреля 2019 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 14.12.2018