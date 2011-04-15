Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 декабря 2018 года



"КОНТРОЛИРУЕТСЯ ВСЯ КООПЕРАЦИЯ - ОТ ЗАКАЗЧИКА ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ"



ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ТИМУР ИВАНОВ О ПРИОРИТЕТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ





За прошедший год Минобороны РФ существенно нарастило объемы строительства и планы развития армейской инфраструктуры, причем речь идет не только о жилых объектах для военнослужащих или простых зданиях, а также о главном храме вооруженных сил РФ, новом технополисе "Эра" и военно-морском кластере в Санкт-Петербурге. О том, с какими проблемами может столкнуться военное ведомство и что уже удалось сделать, спецкорреспонденту Ивану Сафронову рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.





БИОМЕТРИЯ УШЛА НА БАЗУ

СБЕРБАНК НЕ ПЕРЕДАЕТ СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ



Как выяснил "Ъ", Сбербанк, объявивший о начале сбора данных граждан для Единой биометрической системы (ЕБС), пока ограничивается лишь наполнением собственной базы. ЕБС дает клиентам возможность, сдав данные, проходить удаленную идентификацию для получения услуг любых банков, но внутренняя база - нет. В результате граждане, поверившие заявлениям Сбербанка, сталкиваются с тем, что в ЕБС их не идентифицируют, и это вызывает недоверие ко всей системе. Действия банка не слишком этичны, отмечают юристы и эксперты, но легальны.





СЛЕДОВАТЕЛЮ ХВАТИЛО ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ СТАТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОЙ

ЭКС-СОТРУДНИЦЕ СТОЛИЧНОГО СКР ИНКРИМИНИРУЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ У РЫБОПРОМЫШЛЕННИКА





Как стало известно "Ъ", столичное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего следователя 23-летней Марии Слезкиной. Проработав в комитете менее года, она успела стать фигуранткой коррупционного скандала: по версии следствия, госпожа Слезкина вымогала в СИЗО "Бутырка" €2 млн у арестованного по обвинению в похищении человека мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова. За эту сумму следователь, согласно материалам дела, обещала отпустить бизнесмена под домашний арест, а в случае отказа угрожала длительными сроками самому господину Тузову и его сыну. После этой истории госпожа Слезкина уволилась и уехала за границу.





"КОМПАС" ПОКАЗАЛ СНИЖЕНИЕ УЩЕРБА

НОВЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОВЕЛИ ВО ВРЕМЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ С ДЕЛОМ



Новый поворот получило резонансное уголовное дело в отношении руководства подведомственного "Ростеху" Московского конструкторского бюро "Компас" (ОАО "МКБ "Компас"") и оборонного ОАО "Промпоставка", фигуранты которого, по версии следствия, нанесли госбюджету ущерб в размере 3,5 млрд руб. Пока обвиняемые знакомятся с материалами дела, стали известны результаты бухгалтерских экспертиз, согласно которым размер ущерба, причиненного госбюджету подследственными, составляет лишь 238 млн руб.





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"AK&M" от 17.12.2018