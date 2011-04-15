Дайджест газеты "Ведомости" от 17 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 декабря 2018 года.





СИЛУАНОВ ПРОТИВ ЧУЖОГО



Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт. Через три года российским должно быть больше половины софта каждого класс.



Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) - такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. "Ведомости" ознакомились с копией документа.



В июле 2016 г. Игорь Шувалов, работавший тогда первым зампредом правительства, поручил отдавать предпочтение отечественному ПО. По новой директиве госкомпании должны будут спустя 10 дней с ее получения созвать совет директоров, а госпредставители - проголосовать по директиве. После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 г. преимущественно на российский софт.



Предложенные в директиве меры похожи на антисанкционные: государство хочет заведомо обезопасить госкомпании от возможных перебоев в IT-инфраструктуре и незапланированных отключений, если иностранные IT-компании решат отказаться от сотрудничества.





ТАВРИН ПРОДАЕТ "СТС МЕДИА"



Иван Таврин продает телехолдинг "СТС медиа" "Национальной медиа группе" и ВТБ. После сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей старше четырех лет.



Таврин продает "СТС медиа", рассказали "Ведомостям" сотрудники двух крупных медиакомпаний. Сейчас холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит Таврину, контролирует 75% акций "СТС медиа". Остальное - у кипрского Telcrest, акционеры которого - "Национальная медиа группа" (НМГ), ВТБ, структуры владельца "Северстали" Алексея Мордашова и "Сургутнефтегаза". Самой НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука, структуры Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.



Пакет Таврина покупает консорциум НМГ и ВТБ, которые получат полный контроль над "СТС медиа", знает один из собеседников "Ведомостей".



"СТС медиа" - один из крупнейших частных медиахолдингов в России. Он управляет пятью развлекательными телеканалами - СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и CTC Kids.





ЦИРК НЕ ДЛЯ ГУЦЕРИЕВА



Проект Михаила Гуцериева и канадского Cirque du Soleil оказался под угрозой. Путину на него пожаловался Эдгард Запашный, президент обещал разобраться.



Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России в субботу, 15 декабря, обратил внимание Владимира Путина на совместный проект Михаила Гуцериева и Cirque du Soleil. Один из богатейших бизнесменов России заявлял, что строит в Сколкове первую постоянную площадку для этого канадского цирка в России, она откроется в 2019 г.



Запашный уверен, что такой проект негативно скажется на развитии российского цирка и спорта. Запашный не первый раз публично возмущается совместным проектом Гуцериева и канадского цирка. Осенью он писал в соцсетях и рассказывал журналистам, что российские цирки нуждаются в финансовой помощи, а Гуцериеву должно быть стыдно за поддержку иностранного искусства.





ЦБ БОИТСЯ 2019 Г.



Риски 2019 г. заставили ЦБ действовать на опережение и повысить ключевую ставку. Не отстают от ЦБ и банки, поднимая ставки кредитов бизнесу.



ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. - до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения - 26.



За последние два года решения ЦБ по ставке расходились с прогнозами аналитиков примерно на 10 б. п. - почти вдвое больше, чем в других развивающихся странах, приводил накануне Bloomberg расчеты JPMorgan Chase.



Совет директоров ЦБ внимательно рассматривал аргументы как за сохранение, так и за повышение ставки, подчеркнула его председатель Эльвира Набиуллина. В пользу первого говорил, например, слабо растущий внутренний спрос: оборот розницы в октябре замедлился до 1,9% в годовом выражении с 2,2% месяцем ранее.





"У БИЗНЕСА ЕСТЬ РЕФЛЕКСИЯ О СВОЕЙ РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКОГО УКАЗА"





Президент "Деловой России" и владелец "Р-фарма" Алексей Репик рассказывает, о каких нуждах бизнеса говорил с Владимиром Путиным, и отвечает на обвинения в попытках монополизировать рынок.



собственном примере. Будучи председателем российско-японского делового совета, он старался наладить отношения с восточными и инвесторами и был одним из первых, кто "впустил" такого инвестора в свою компанию. В 2017 г. он за $200 млн продал 10%-ный пакет акций японской Mitsui, хотя до этого долгое время воздерживался от поиска инвестора. Недавно к ним присоединился еще один инвестор, - консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC). (Размер приобретенного пакета стороны пока не раскрывали.)



Теперь Репик на собственном примере учит предпринимателей мыслить масштабно: к этому располагают майские указы.





НОВОГОДНИЙ АЛКОГОЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ ТАМОЖНЮ



Перед Новым годом импортеров возникли сложности с ввозом алкоголя: акцизных марок не хватает.



Импортерам алкоголя недостает акцизных марок, а значит, они не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию, сообщил руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.



Проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 г., объясняет Филатов. Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.



Некоторые импортеры сообщают о недопоставках алкоголя.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.12.2018