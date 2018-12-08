ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 15 декабря, в размере 75.3890 руб. против 75.3916 руб. на 14 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



14.12.18 - 75.3916 руб.

13.12.18 - 75.2168 руб.

12.12.18 - 75.6197 руб.

11.12.18 - 75.7075 руб.

08.12.18 - 76.0777 руб.















































































































"AK&M" от 17.12.2018