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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 15 декабря, в размере 75.3890 руб. против 75.3916 руб. на 14 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
14.12.18 - 75.3916 руб.
13.12.18 - 75.2168 руб.
12.12.18 - 75.6197 руб.
11.12.18 - 75.7075 руб.
08.12.18 - 76.0777 руб.
"AK&M" от 17.12.2018