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17/12/2018
09:38

Повтор! Банк России повысил ключевую ставку до 7.75% годовых

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта до 7.75% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 14.12.2018
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