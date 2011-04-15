Повтор! ЦБ с 15 января возобновляет регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Это решение принято с учётом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке, подчёркивает регулятор.



Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.



Напомним, Банк России с 23 августа 2018 года приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Соответствующее решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.





"AK&M" от 17.12.2018