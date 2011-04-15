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17/12/2018
10:17

Повтор! ЦБ с 15 января возобновляет регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Это решение принято с учётом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке, подчёркивает регулятор.

Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.

Напомним, Банк России с 23 августа 2018 года приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Соответствующее решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.


"AK&M" от 17.12.2018
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