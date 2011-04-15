Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, отыгрывая снижение на предыдущих торгах. Основное давление на российскую валюту в ходе пятничных торгов оказал общий настрой на рынках в отношении валют развивающихся рынков. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Пятничное решение Банка России о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила, на наш взгляд, не несет рисков для рубля. Ожидаемый объем покупок в начале 2019 года не станет для рынка существенным, учитывая снизившиеся цены на нефть.



При этом решение о возобновлении отложенных в 2018 покупок ЦБ будет принимать лишь после возобновления регулярных, с учетом того чтобы не оказать заметного влияния на ход торгов. На текущей неделе рубль будет получать поддержку на фоне стартовавшего периода налоговых платежей. Основным событием для валютных рынков станет заседание ФРС, по итогам которого мы не исключаем, что валюты развивающихся рынков получат поддержку.



Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%.



Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету компании Baker Hughes, число нефтяных буровых в США по итогам недели сократилось на 4 ед. до 873 шт. В целом же новостной фон выглядит нейтральным, значимой статистики для рынка сегодня не ожидается. На текущей неделе ключевыми событиями для большинства площадок выступит заседание ФРС США и ежегодная экономическая конференция в Китае (оба события запланированы на среду).



Китайское правительство в рамках конференции, как ожидается, озвучит ряд мер по стимулированию роста экономики КНР, а также обозначит дальнейшие шаги по либерализации рынка. На этом фоне рисковые и сырьевые активы могут получить поддержку. Как следствие ожидаем, что нефть к концу недели может продемонстрировать умеренный рост. До вышеотмеченных событий инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию. Краткосрочные ориентиры по Brent $59-61/bbl.





"AK&M" от 17.12.2018