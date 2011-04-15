Конец торговой недели прошел на глобальных рынках в негативном ключе

Конец прошлой торговой недели прошел на глобальных рынках в негативном ключе, добавив опасений относительно прохождения пика по темпам роста мировой экономики. Вслед за слабыми цифрами по промпроизводству и розничным продажам в Китае разочаровали инвесторов в пятницу и предварительные индексы деловой активности PMI в ЕС и США. Композитный индекс PMI в ЕС резко опустился с 52.7 б.п. до 51.3 б.п., и снижение показателя наблюдается непрерывно на протяжении последних четырех месяцев. Аналогичный показатель в США также продемонстрировал снижение с 54.7 б.п. до 53.6 б.п., вернувшись на минимальные отметки с мая 2017 года. Об этом говорится в обзоре Промсвязьбанка.



Идея постепенного замедления мировой экономики становится общерыночным консенсусом (вероятно, в некоторой степени закладывается в текущие оценки по рисковым активам), и весь вопрос в том, насколько резким окажется замедление.



Мировые рынки акций продолжили оставаться под давлением в конце прошлой недели. Американские фондовые индексы потеряли в пятницу 1.9-2.3%, а индекс S&P 500 опустился ниже отметки в 2600 пунктов (минимальное закрытие индекса с апреля). На наш взгляд, ключевым событием текущей недели на глобальных рынках станет заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду.



Повышение процентной ставки на предстоящем заседании практически не вызывает сомнений - согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее поднятия на 72% (несколько меньше, чем обычно при реальном повышении ставок), но подавляющее большинство экономистов, участвующих в различных консенсус-прогнозах считают данный сценарий базовым. Большой интерес на заседании будут представлять обновленные прогнозы FOMC по дальнейшей динамике ставок ("точечная диаграмма"). Последние комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и, если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, спрос на рисковые активы под конец года может несколько улучшиться.



Российский рынок акций большую часть прошлой недели плавно сползал вниз, а индекс Мосбиржи в пятницу приближался к отметке в 2350 пунктов. Внешние факторы по-прежнему в большей степени определяют краткосрочную динамику российского рынка. На горизонте ближайших торговых сессий по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2350-2400 пунктов.





"AK&M" от 17.12.2018