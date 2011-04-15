Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 25 января 2019 года. Тема: "Социальные обязательства. Точки роста. Цифровая платформа".



Информационное агентство AK&M, начиная с 2003 года, ежегодно инициирует проведение конференции при участии Минстроя, Минфина, АО "Дом РФ" (ранее АИЖК), Государственной Думы, Банка России, Сбербанка, Росреестра.



Конференция является не только значимым событием, объединяющим ведущих участников системы ипотечного кредитования, но и площадкой, на которой регулирующие организации информируют о новых правилах функционирования рынка недвижимости, обсуждают наиболее острые, значимые вопросы и программы на ближайшие годы развития ипотеки в России.



Изменения, к которым готовилось профессиональное сообщество, связанные с переходом на новую систему финансирования строительства жилой недвижимости, уже меняют и трансформируют рынок, её участников, подходы и модели бизнеса. Безусловно, эти изменения повышают прозрачность, снижают транзакционные издержки, совершенствуют технологии работы, обеспечивают максимальные гарантии для граждан, покупающих недвижимость.



Эти процессы формируют новые вызовы и для системы ипотечного кредитования, способствуют запуску новых цифровых решений, дают возможность новым игрокам вырваться в лидеры рынка.



В работе конференции примут участие более 200 организаций со всей России, среди которых профессиональные и ведомственные организации, региональные органы власти, ведущие банки, строительные компании, ипотечные агентства, оценочные и консалтинговые компании, рейтинговые и научные организации. Конференцию освещают более 30 средств массовой информации.



Модератором основных заседаний традиционно выступит Валерия Мозганова, руководитель направления "Недвижимость" радио Business.FM. Ведущим специализированной панели по цифровому развитию отрасли выступит эксперт Владимир Румянцев, генеральный директор Фонда "Цифровые платформы".



В рамках конференции состоятся: блиц-опрос "Ипотечный заёмщик: кто возьмёт ипотеку в 2019 и 2024 гг.?"; пленарное заседание "Ипотечное кредитование и рынок недвижимости 2019"; дискуссионная панель "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после"; дискуссионная панель "Цифровые платформы ипотеки и рынка недвижимости".



Подробнее на: http://www.akm.ru/ipoteka2019/



"AK&M" от 17.12.2018