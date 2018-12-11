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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 декабря в размере 75.3814 руб. против 75.3890 руб. на 15 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
15.12.18 - 75.3890 руб.
14.12.18 - 75.3916 руб.
13.12.18 - 75.2168 руб.
12.12.18 - 75.6197 руб.
11.12.18 - 75.7075 руб.
"AK&M" от 17.12.2018