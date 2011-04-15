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17/12/2018
13:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 декабря

Банк России установил на 18 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.7938
1 Азербайджанский манат 39.2696
100 Армянских драмов 13.7589
1 Белорусский рубль 31.3805
1 Болгарский лев 38.5359
1 Бразильский реал 17.0077
100 Венгерских форинтов 23.2956
1000 Вон Республики Корея 58.8544
10 Гонконгских долларов 85.2615
1 Датская крона 10.0960
1 Доллар США 66.6208
1 Евро 75.3814
100 Индийских рупий 92.9926
100 Казахстанских тенге 17.9581
1 Канадский доллар 49.7802
100 Киргизских сомов 95.3770
10 Китайских юаней 96.5379
10 Молдавских леев 38.5314
1 Новый туркменский манат 19.0617
10 Норвежских крон 77.3150
1 Польский злотый 17.5674
1 Румынский лей 16.1780
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8694
1 Сингапурский доллар 48.4515
10 Таджикских сомони 70.7227
1 Турецкая лира 12.3555
10000 Узбекских сумов 80.1683
10 Украинских гривен 23.8897
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.9089
10 Чешских крон 29.2184
10 Шведских крон 73.4494
1 Швейцарский франк 66.8079
10 Южноафриканских рэндов 46.3559
100 Японских иен 58.7511

"AK&M" от 17.12.2018
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