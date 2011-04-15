Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 декабря

Банк России установил на 18 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.7938

1 Азербайджанский манат 39.2696

100 Армянских драмов 13.7589

1 Белорусский рубль 31.3805

1 Болгарский лев 38.5359

1 Бразильский реал 17.0077

100 Венгерских форинтов 23.2956

1000 Вон Республики Корея 58.8544

10 Гонконгских долларов 85.2615

1 Датская крона 10.0960

1 Доллар США 66.6208

1 Евро 75.3814

100 Индийских рупий 92.9926

100 Казахстанских тенге 17.9581

1 Канадский доллар 49.7802

100 Киргизских сомов 95.3770

10 Китайских юаней 96.5379

10 Молдавских леев 38.5314

1 Новый туркменский манат 19.0617

10 Норвежских крон 77.3150

1 Польский злотый 17.5674

1 Румынский лей 16.1780

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.8694

1 Сингапурский доллар 48.4515

10 Таджикских сомони 70.7227

1 Турецкая лира 12.3555

10000 Узбекских сумов 80.1683

10 Украинских гривен 23.8897

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.9089

10 Чешских крон 29.2184

10 Шведских крон 73.4494

1 Швейцарский франк 66.8079

10 Южноафриканских рэндов 46.3559

100 Японских иен 58.7511

"AK&M" от 17.12.2018