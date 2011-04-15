Банк России на 18 декабря понизил курс евро к рублю почти на копейку до 75.3814 руб., курс доллара США повысил почти на 19 копеек до 66.6208 руб.

Банк России на 18 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на копейку до 75.3814 руб. с 75.3890 руб., курс доллара США повысил почти на 19 копеек до 66.6208 руб. с 66.4337 руб. 15 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 18 декабря увеличилась почти на 10 копеек (+0.14%) до 70.5630 руб. с 70.4640 руб. 15 декабря.



"AK&M" от 17.12.2018