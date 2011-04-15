В подмосковном Дзержинском на предприятии обрушилась кровля, есть пострадавшие. Об этом сообщило МЧС.



Так, сегодня, 17 декабря, в 09.55 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Дзержинский в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что произошло обрушении кровли в строении на территории промзоны, расположенного на улице Академика Жукова, 2.



Площадь обрушения составила 170 кв. м.

Пострадавшие направлены в ЦГБ города Дзержинский.

Привлекаемые силы и средства: 35 единиц техники, 116 человека, в том числе от МЧС: 16 единиц техники, 61 человек.



"AK&M" от 17.12.2018