Кабмин внёс в Госдуму законопроект, изменяющий регулирование создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, изменяющего правовое регулирование создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и иные законодательные акты Российской Федерации" разработан Минвостокразвития.



Предлагается расширить перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В частности, в соглашении может быть установлен порядок исполнения субъектом Федерации или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, соглашением может быть определена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств.



Предлагается также установить запрет на предоставление преференциального режима ТОР организациям, осуществляющим банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и негосударственными пенсионными фондами. Предлагаемая норма обусловлена целями применения режима ТОР только в отношении организаций, осуществляющих реальное производство, для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на российском рынке, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Предусматривается возможность включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов. Это позволит резидентам ТОР осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов (рекреационная деятельность, строительство гидротехнических сооружений и т.д.). Предложение о создании (изменении границ) ТОР в связи с включением части поверхностного водного объекта должно быть согласовано с Минобороны, Минприроды, Минтрансом.



Законопроектом предлагается снять ограничение на количественный состав наблюдательного совета ТОР. Также предлагается уточнить, что наблюдательный совет ТОР будет проводить оценку эффективности функционирования ТОР в соответствии с методикой, установленной Правительством России.



В целях приведения положений закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" в соответствие с нормами закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и снижения административного давления на добросовестных резидентов ТОР законопроектом предусмотрено уточнение порядка государственного и муниципального контроля в ТОР.



В частности, предлагается сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР. Предусматривается, что в исключительных случаях проверки в отношении субъектов малого предпринимательства могут быть продлены не более чем на 30 часов, в отношении микропредприятий - не более чем на 10 часов, в отношении других резидентов ТОР - не более чем на 15 рабочих дней.



Аналогичные изменения предлагается внести в закон от 13 июля 2015 года N212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".



Законопроектом также предусматривается, что инвестиционные программы и планы развития государственных корпораций, государственных компаний и других организаций с государственным участием в части их реализации на территории Дальневосточного федерального округа должны согласовываться с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на этой территории функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ.



Статью 32 закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" предлагается дополнить новой частью 152, устанавливающей, что высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации, на территории которого создаётся ТОР, в срок не более чем шесть месяцев со дня заключения соглашения о создании ТОР или принятия решения об изменении её границ должен направлять в орган регистрации прав документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.



"AK&M" от 17.12.2018