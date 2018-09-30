RAEX подтвердил рейтинг финансовой надёжности Чрезвычайной страховой компании на уровне "ruА"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надёжности Чрезвычайной страховой компании - входит в Группу компаний "Ингосстрах" - на уровне "ruA". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



По рейтингу установлен "стабильный" прогноз.

По мнению аналитиков RAEX, положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают приемлемый уровень отклонения фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения (45.3% на 30.09.2018), коэффициент текущей ликвидности (2.38 на 30.09.2018), коэффициент уточнённой страховой ликвидности-нетто (3.01 на 30.09.2018), отсутствие у компании активов, классифицированных как вложения низкой категории качества, показатель запаса свободного капитала (45.3% на 30.09.2018). У компании отсутствуют долговая нагрузка, а также внебалансовые обязательства, что положительно оценивается агентством. Отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса оценивается как удовлетворительное (8.6% на 30.09.2018).



Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности продаж (20.4% за 9 мес. 2018 г.), капитала (20.6% за 9 мес. 2018 г. в годовом выражении) и инвестиций (6.1% за 9 мес. 2018 г. в годовом выражении). Агентство отмечает умеренно высокое значение коэффициента убыточности-нетто по основному виду деятельности - ДМС (84.1% за 9 мес. 2018 г.).



Коэффициент убыточности-нетто и комбинированный коэффициент убыточности-нетто по портфелю в целом находятся на невысоких уровнях (48.5% и 88.6% за 9 мес. 2018 г. соответственно), что оказало позитивное влияние на финансовый результат и рейтинг в целом. Кроме того, доля расходов на ведение дела во взносах-нетто также оценивается как невысокая (31.4% на 30.09.2018).



Надёжность перестраховочной защиты, качество и диверсификация активов компании оцениваются агентством как высокие. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывают такие факторы, как высокое качество урегулирования убытков, низкая доля возвратов премии (0.1% за 9 мес. 2018 г.).



ОАО "Чрезвычайная страховая компания" - универсальный российский страховщик, работающий на рынке страхования и перестрахования с 26 октября 1994 года.



В соответствии с лицензиями Центрального Банка Российской Федерации ОАО "ЧСК" реализует более 50 страховых продуктов, предназначенных как для физических, так и юридических лиц. Компания имеет широкую региональную сеть в различных городах Российской Федерации.



По данным "Эксперт РА", активы страховщика на 30.09.2018 составили 1.7 млрд руб., собственные средства - 928 млн руб., уставный капитал - 630 млн руб. За 9 мес. 2018 г. компания собрала 800 млн руб. страховых премий.



"AK&M" от 17.12.2018