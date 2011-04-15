Банк России открыл ещё пять монетных площадок. Монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, открылись в Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Первая площадка была открыта месяц назад в Нижнем Новгороде. Ее участниками стало 21 подразделение кредитных организаций. Таким образом, на сегодняшней день в стране работает шесть подобных сервисов.



Монетные площадки агрегируют заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих в них потребность, направляют эти заявки участникам обмена и анализируют их исполнение. До запуска сервиса оборот монет между кредитными организациями проходил в основном через учреждения Банка России.



Площадки способствуют возврату монет в активный оборот, оптимизируют их обращение. Это позволяет снизить издержки на поддержание оборота монет, затраты Банка России на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить удовлетворенность участников наличного денежного обращения и прозрачность потоков монет.



Планируется, что в дальнейшем проект будет расширяться и подобные площадки откроются в других городах России.



"AK&M" от 17.12.2018