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17/12/2018
16:37

Банк России открыл ещё пять монетных площадок

Банк России открыл ещё пять монетных площадок. Монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, открылись в Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Первая площадка была открыта месяц назад в Нижнем Новгороде. Ее участниками стало 21 подразделение кредитных организаций. Таким образом, на сегодняшней день в стране работает шесть подобных сервисов.

Монетные площадки агрегируют заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих в них потребность, направляют эти заявки участникам обмена и анализируют их исполнение. До запуска сервиса оборот монет между кредитными организациями проходил в основном через учреждения Банка России.

Площадки способствуют возврату монет в активный оборот, оптимизируют их обращение. Это позволяет снизить издержки на поддержание оборота монет, затраты Банка России на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить удовлетворенность участников наличного денежного обращения и прозрачность потоков монет.

Планируется, что в дальнейшем проект будет расширяться и подобные площадки откроются в других городах России.

"AK&M" от 17.12.2018
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