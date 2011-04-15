Сборы страховщиков по итогам 2018 года составят около 1.5 трлн руб.

По прогнозам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сборы страховых компаний по итогам 2018 года составят около 1.5 трлн руб. Это примерно на 13% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



Максимальный вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни, в результате его доля достигла 29.7%. При этом 9 компаний из топ-20 страховщиков по взносам - страховщики жизни, из которых 7 укрепили свои позиции за год. Темпы прироста кредитного страхования жизни (+33.5%) и страхования от НС и болезней (+30.3%) ускорились и коррелируют с увеличением объемов кредитов, выданных физическим лицам (+37.9%). Некредитное страхование жизни замедлилось. По прогнозу ВСС, прирост страхования жизни в 2019 году составит около 30%. Возможный рост ставок по депозитам в условиях увеличения ключевой ставки способен оказать негативное давление на динамику сегмента.



Синергия банков и страховщиков усиливается - на банковский канал продаж приходится 33.9% совокупных страховых взносов и 88% взносов по страхованию жизни, что помимо явных преимуществ расширения клиентской базы усиливает риски страховщиков, связанные с корректностью реализации продуктов. Для повышения прозрачности рынка ВСС совместно с Банком России были разработаны и утверждены базовые стандарты страховой деятельности, которые в том числе устанавливают обязанность информировать страхователей об отсутствии гарантированного дохода по договорам ИСЖ.



Положительное влияние на рост рынка также оказали сегменты ДМС и страхования автокаско. Росту взносов в медицинском страховании способствовала инфляция стоимости медицинских услуг, продвижение программ от критических заболеваний и старт развития телемедицины. Развороту динамики на рынке автострахования способствует восстановление объёмов продаж новых автомобилей.



На рынке ОСАГО продолжается стагнация. При этом предпринятые меры по стабилизации ситуации (в том числе расширение практики натурального возмещения вреда) привели к снижению выплат и убыточности, но в отдельных регионах ситуация остается напряженной.



В результате снижения убыточности ОСАГО комбинированный коэффициент убыточности в целом по рынку снизился и составил 86.7% ("скользящий" коэффициент год к году по итогам 9 месяцам 2018). Снижение убыточности позитивно сказалось на рентабельности капитала страховщиков не-жизни - рост до 26.4%, что выше, чем показатель кредитных организаций, но ниже, чем у страховщиков жизни (41.3%).



"По нашим оценкам, в 2019 году сборы страховщиков вырастут на 12-15%. В 2019 году мы ожидаем дальнейшего небольшого снижения уровня убыточности в ряде видов страхования, рост доли онлайн-продаж, стабилизацию уровня расходов на ведение дела (не более 40% ко взносам)", - резюмировал президент ВСС Игорь Юргенс.



"AK&M" от 17.12.2018