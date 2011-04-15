Объём промпроизводства в России в январе-ноябре вырос на 2.9%

Объём промпроизводства в России в январе-ноябре 2018 года вырос на 2.9%, в ноябре в годовом исчислении - на 2.4%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0.2%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-ноябре вырос на 3.8%, в ноябре в годовом исчислении - на 7.8%, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 3.7%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-ноябре выросло на 2.9%, в ноябре в годовом исчислении не изменилось, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 0.3%.





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