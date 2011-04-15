Добыча нефти в РФ в январе-ноябре выросла на 1.5% до 507 млн т

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Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в январе-ноябре выросла на 1.5% до 507 млн т. Об этом говорится в сообщении Росстата.
В ноябре 2018 года добыча нефти увеличилась на 3.9% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 3.3%.
"AK&M" от 17.12.2018