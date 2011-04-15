Добыча газа в РФ в январе-ноябре выросла на 5.3% до 580 куб. м

Добыча газа в РФ в январе-ноябре 2018 года выросла на 5.3% до 580 куб. м. Об этом говорится в сообщении Росстата.



В ноябре 2018 года добыча газа увеличилась на 3.3% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1.3%.





"AK&M" от 17.12.2018