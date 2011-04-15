АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Златкомбанка

АСВ 18 декабря 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Златкомбанка. Об этом говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении Златкомбанка ликвидационных процедур. Россельхозбанк на основании агентского договора с агентством будет осуществлять приём заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам Златкомбанка в течение не менее 1 года.



После окончания указанного срока приём заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно АСВ до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ "Златкомбанк" (Москва) 6 декабря 2018 года. По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 17.12.2018