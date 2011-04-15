Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2018 году ожидается на уровне 92.8 млн т н.э.

Объём добычи углеводородов "Газпром нефти" в 2018 году ожидается на уровне 92.8 млн т н. э., что на 3.4% может превысить объём добычи в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.



Годовой объём переработки по предварительным оценкам увеличится до 42.5 млн т. Объём премиальных продаж нефтепродуктов ожидается в размере 26.7 млн т, что может превысить показатель прошлого года на 2%.



Основной вклад в рост добычи "Газпром нефти" внесло развитие новых крупных проектов компании - Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. В рамках программы формирования эффективной схемы арктической логистики в 2018 году завершено строительство ледокола "Александр Санников", главной задачей которого является сопровождение танкеров, перевозящих нефть Новопортовского месторождения по Северному морскому пути.



Самые крупные открытия года "Газпром нефть" сделала на шельфе Охотского моря у берегов острова Сахалин. На Аяшском лицензионном участке открыто уже второе месторождение. Геологические запасы залежи углеводородов, получившей название "Тритон", оцениваются в более чем 137 млн т н.э. При этом запасы первого открытого компанией в регионе месторождения - "Нептун" - в 2018 году увеличены до 415 млн т нефти.



В рамках программы изучения возможностей вовлечения в добычу нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов "Газпром нефть" создала в Ханты-Мансийском автономном округе дочернее общество "Технологический центр "Бажен", главной задачей которого станет формирование комплекса коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты. Еще один технологический полигон, на базе которого планируется отрабатывать методы разработки Ачимовской свиты, "Газпром нефть" планирует создать в ЯНАО.



В 2018 году компания продолжила реализацию второго этапа технологической и экологической модернизации нефтеперерабатывающих активов. Первой среди российских нефтяных компаний "Газпром нефть" устанавливает на своих нефтеперерабатывающих заводах передовые автоматизированные системы мониторинга воздуха. Благодаря этой работе в 2018 году Московский и Омский НПЗ стали площадками для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга. На полную мощность вышли биологические очистные сооружения "Биосфера" на Московском НПЗ, в стадии реализации находится аналогичный проект на Омском нефтеперерабатывающем заводе.



Продолжилось активное развитие сбытовой сети компании. Приобретение высокотехнологичного производственно-логистического терминала в Ростовской области позволило "Газпром нефти" начать процесс создания собственной битумной терминальной сети, которая станет серьезным конкурентным преимуществом компании на профильном рынке.



В конце 2018 года совет директоров "Газпром нефти" утвердил стратегию развития компании до 2030 года. "Газпром нефть" планирует стать ориентиром для других компаний мировой отрасли по эффективности, технологичности и безопасности и одним из мировых лидеров по показателю возврата на вложенный капитал (ROACE).



Ожидаемый объем инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2018 году составит 351 млрд руб. (финансирование инвестиций без учета совместных предприятий группы "Газпром нефть"). "Газпром нефть" остается одним из лидеров нефтяной отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также по таким показателям эффективности, как удельная чистая прибыль и скорректированный возврат на собственный капитал (ROACE).



Совет директоров также рассмотрел бюджет компании на 2019 год. В следующем году объем инвестпрограммы "Газпром нефти" составит около 374 млрд руб. (финансирование инвестиций без учета совместных предприятий группы "Газпром нефть" )Основную долю в программе занимают капиталовложения, направленные на строительство производственных комплексов на нефтеперерабатывающих заводах компании, включая строительство производства катализаторов, а также продолжение разработки новых проектов в добыче.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



"AK&M" от 17.12.2018