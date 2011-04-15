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17/12/2018
18:28

Снижение числа вышек в США поддержало нефть, рубль прибавляет к доллару

Цена на нефть (февральский фьючерс) к 16.23 MSK понедельника 17 декабря повышалась на 0.8% до $60.77 за баррель сорта Brent. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Рынок "чёрного золота" повышается на фоне опубликованных в пятницу данных Baker Hughes о снижении на 4 единицы числа действующих буровых установок в США до 873 единиц. Это подтверждает вышедшие ранее данные о снижении добычи нефти в Америке.

Коррекция вниз курса доллара на Forex также поддерживает повышение нефтяных цен.

Рубль днём на этом фоне повышался против доллара и стабилизировался к евро. Участники рынка не спешат активно наращивать позиции в преддверии решения ФРС США (в ближайшую среду) по денежно-кредитной политике.

В итоге курс доллара к 16.21 MSK снижался с начала торгов к предыдущему закрытию на 0.3% до 66.59 руб., евро почти не менялся около 75.49 руб. Рублёвая цена барреля марки Brent колебалась около уровня 4.05 тыс. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67.2 руб., евро - в коридоре 74.8-76.2 руб.


"AK&M" от 17.12.2018
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