Металлоинвест модернизирует доменные печи на Уральской Стали

Компания "Металлоинвест" начала техническое перевооружение доменных печей N 2 и N 3 на Уральской Стали. Об этом говорится в сообщении компании.



Для работы с максимальной производительностью в течение длительного времени доменные печи будут оснащены системой охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами.



Также предусмотрена установка новой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 1-го и 2-го уровня, включая автоматизацию вдувания природного газа, и поставка оборудования для новой насосной станции химически очищенной воды. На доменной печи N3 будет установлено новое загрузочное устройство.



Контракт на поставку основного технологического оборудования, кожуха, холодильных плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией Danieli Corus(Нидерланды).



Ввод в эксплуатацию доменной печи N 2 запланирован на II квартал 2020 года, доменной печи N 3 - на IV квартал 2020 года. Прогнозируемый объём инвестиций составит - более 7 млрд руб. с НДС.



Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали. В перспективе она предусматривает модернизацию доменной печи N4 с последующим переводом работы на шихту с преимущественным использованием железорудных окатышей.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 14.3% до $1.245 млрд по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 17.3% до $5.342 млрд, EBITDA - на 41.1% до $2.183 млрд.



"AK&M" от 17.12.2018