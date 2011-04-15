Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/12/2018
18:21

Металлоинвест модернизирует доменные печи на Уральской Стали

Компания "Металлоинвест" начала техническое перевооружение доменных печей N 2 и N 3 на Уральской Стали. Об этом говорится в сообщении компании.

Для работы с максимальной производительностью в течение длительного времени доменные печи будут оснащены системой охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами.

Также предусмотрена установка новой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 1-го и 2-го уровня, включая автоматизацию вдувания природного газа, и поставка оборудования для новой насосной станции химически очищенной воды. На доменной печи N3 будет установлено новое загрузочное устройство.

Контракт на поставку основного технологического оборудования, кожуха, холодильных плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией Danieli Corus(Нидерланды).

Ввод в эксплуатацию доменной печи N 2 запланирован на II квартал 2020 года, доменной печи N 3 - на IV квартал 2020 года. Прогнозируемый объём инвестиций составит - более 7 млрд руб. с НДС.

Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали. В перспективе она предусматривает модернизацию доменной печи N4 с последующим переводом работы на шихту с преимущественным использованием железорудных окатышей.

АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.

100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).

Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 14.3% до $1.245 млрд по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 17.3% до $5.342 млрд, EBITDA - на 41.1% до $2.183 млрд.

"AK&M" от 17.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100