Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 декабря 2018 года



ЖИРЫ, БЕЛКИ, УГЛЕВОДОРОДЫ

РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО ГРОЗИТ ПОДОРОЖАНИЕМ ПРОДУКТОВ



Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях. Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что "устали заниматься альтруизмом".





АВТОРОВ ВЫСАЖИВАЮТ ИЗ ТАКСИ

СУД ПОСЧИТАЛ ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ В МАШИНАХ НЕПУБЛИЧНЫМ



Российское авторское общество (РАО) столкнулось с проблемами при попытке взыскать отчисления с таксопарков. Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что исполнение музыки в такси нельзя считать публичным, поскольку вход в автомобиль платный. РАО же требует по 500 руб. в месяц с каждой машины, число которых в России может достигать 2 млн.





РЕМОНТ ГОСДУМЫ КАК СЛЕДУЕТ ПОДКРЕПИТСЯ



Напомним, идея реконструкции принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Он, как заявлял глава "Моспроекта-2" Михаил Посохин, "дал толчок" к тому, чтобы зал заседаний парламента "приобрел совершенно другой облик - был похож на залы, которые характеризуются как демократичные, походил на амфитеатр". Осенью архитектор рассказывал на встрече в Томском архитектурно-строительном университете, что "соединительный блок" между зданиями Госдумы будет перестроен, там появятся "зал для мероприятий" и ряд "важных помещений", а "наверху будет купол". Судя по ранним эскизам, речь шла о надстройке для размещения конференц-зала и кабинетов. Как заявлял ТАСС глава УДП Александр Колпаков, стройка будет перенесена с 2018 на 2019 год для проведения "более глобального" ремонта.





БЮДЖЕТ ПАРТИИ СПАСАЮТ СЛИЯНИЕМ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ОПТИМИЗИРУЕТ РЕСУРСЫ "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"



Руководитель центрального аппарата "Справедливой России" Ирина Петеляева направила в региональные отделения письмо с предложением присоединить к ним местные представительства Центра защиты прав граждан (ЦЗПГ) в первой половине декабря. В документе (копия есть у "Ъ") необходимость присоединения объясняется "мобилизацией партийных ресурсов в условиях бюджетного дефицита" и в связи с "предполагаемой реформой" ЦЗПГ на местах с 1 января 2019 года. В конце года возможна встреча лидера партии Сергея Миронова с президентом.





НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСТЯТ В БАЗУ ДАННЫХ

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ АВТОШКОЛ СОБЕРУТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ



Автошколы должны с 1 января заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр Рособрнадзора. За невыполнение этого требования будет применяться штраф до 5 тыс. руб. Легитимность свидетельств смогут проверить граждане и инспекторы ГИБДД перед допуском к экзамену. Автошколы идею поддержали: нововведение позволит исключить выдачу фальшивых документов.





"РОСАТОМ" ПЕРЕПИШЕТ НА СЕБЯ ГИДРОГРАФИЮ

ОН ЗАБЕРЕТ ПРОФИЛЬНЫЙ ФГУП У МИНТРАНСА



Ответственное за навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания по Севморпути (СМП) ФГУП "Гидрографическое предприятие" (ФГУП ГП) может быть передано от Минтранса в "Росатом". По словам источников "Ъ", эти структуры сейчас согласовывают, какие функции и имущество будут отданы. Основной вопрос - дефицит финансирования ФГУПа, рабочий флот которого насчитывает всего четыре судна. По словам собеседников "Ъ", только для текущей работы на СМП, без заказа новых судов ФГУПу нужно до 1,2 млрд руб. в год.





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"AK&M" от 18.12.2018