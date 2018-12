Дайджест газеты "Ведомости" от 18 декабря 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 18 декабря 2018 года.





ОПЕРАТОРЫ ТЕРЯЮТ ГОЛОС



В Москве стали меньше звонить по мобильным телефонам. Общение перетекает в мессенджеры и социальные сети.



За первые девять месяцев 2018 г. мобильный голосовой трафик в Москве снизился по сравнению с аналогичными периодами по меньшей мере с 2010 г. Об этом говорит статистика Минкомсвязи. Если в январе - сентябре 2017 г. московские абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период нынешнего года - чуть больше 47,11 млрд. За первые девять месяцев 2016 г. этот показатель составил чуть более 46,5 млрд минут.



Более сильное падение голосового трафика произошло в I квартале 2018 г. - москвичи говорили примерно на 900 000 минут меньше, чем в I квартале 2017 г.





ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ БЕРЕТ ЧИСЛОМ



Рынок интернет-торговли в России в этом году вырастет до 1,5 трлн рублей. Рост будет обеспечен крупными игроками и притоком новых покупателей.



Российская интернет-торговля замедлила темпы роста в 2019 г., говорится в исследовании Data Insight. Продажи в российских онлайн-магазинах вырастут на 19% до 1,15 трлн руб., а в зарубежных - на 29% до 348 млрд руб. Расчеты не учитывают услуги, заказы готовой еды, билетов, отелей и игр.



В этом году рынок сильно поменялся. Если в 2017 г. онлайн-продажи активно осваивали крупные традиционные ритейлеры, то особенность этого года - крупные инвестиции лидеров российской интернет-торговли - Wildberries и Ozon, а также большие сделки.





НА КРЕМЛЬ СМОТРЕТЬ ОЧЕНЬ ДОРОГО



Capital Group собирается установить рекорд цены жилого квадратного метра



Пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по $100 000 за 1 кв. м.



Самый дорогой пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по $100 000 за 1 кв. м, сообщил Павел Тё, председатель совета директоров и акционер Capital Group - девелопера проекта: таким образом, будет побит рекорд стоимости 1 кв. м в Москве.



Capital Group строит многофункциональный комплекс наземной площадью около 48 000 кв. м на Софийской набережной. (Это Болотный, или Золотой, остров, возникший в конце XVIII в., когда по старице Москвы-реки был проложен Водоотводный канал.) Инвестиции оцениваются в 30 млрд руб. В комплексе будет 137 резиденций и гостиница на 65 номеров под управлением гонконгского люксового оператора Mandarin Oriental, ввод в эксплуатацию - в 2021 г.



В Москве бывали сделки по $100 000 за 1 кв. м, вспоминают консультанты. Но с тех пор курс доллара сильно вырос.





АТБ ВЕРНУТ ОТТУДА, ОТКУДА НИКТО НЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ



ЦБ выставил на продажу первый банк из своего Фонда консолидации. Регулятор хочет выручить за Азиатско-тихоокеанский банк меньше, чем потратил на санацию.



Санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу на открытом аукционе на площадке "Сбербанк-АСТ", заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 г., объявил Центробанк. В случае успеха это будет первый случай, когда банк после финансового оздоровления обретет новых владельцев. До сих пор санируемые банки присоединялись к санатору (как Банк Москвы к ВТБ) либо заражали его и тонули вместе с ним (как "Рост банк" с Бинбанком и "Траст" с "ФК Открытие").



Все эти банки ЦБ забрал на лечение в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).





НОВЫЕ САНКЦИИ ВРЯД ЛИ СМОГУТ НАС ПОДКОСИТЬ



Сергей Чемезов рассказывает о финансовых и других итогах работы в 2018 г., о влиянии санкций на экспорт оружия и о доходах своей семьи.



Корпорация "Ростех" создавалась в 2007 г. прежде всего для консолидации принадлежащих государству оборонных активов. Сегодня в ее состав входит более 700 предприятий, на которых работает более полумиллиона человек и проще сказать, в каких отраслях "Ростеха" нет. Даже Владимир Путин на праздновании 20-летия корпорации предостерег своего бывшего сослуживца, бессменного гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, от "бесконечного, бесконтрольного расширения". Но и это не остановило расширение: после поглощения Объединенной авиастроительной корпорации, "Ростех" станет одним из крупнейших в мире производителей авиатехники. Сам Чемезов говорит, что планов дальнейшей экспансии у него нет, он готов делиться активами с частными инвесторами и объясняет, почему партнерами госкорпорации и совладельцами крупных компаний порой становятся мало кому известные люди.





ОПАСНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Часто бизнесмены, чьи интересы сотрудники безопасности призваны защищать, страдают от службы безопасности в первую очередь.



После выхода на раннюю пенсию у сотрудников правоохранительных органов не так много вариантов профессионального развития. Образуется большая группа людей, пополняющих ряды сотрудников служб безопасности, охранных предприятий и детективных агентств. При этом все проблемы и пороки силовых структур переносятся на новое место работы.



Одна из компаний столкнулась с требованием взятки $1,5 млн - якобы это должно было решить проблемы, которые на проверку, как выяснилось, сама же служба безопасности и организовала. Другой пример: у телекоммуникационной компании заметно выросли затраты на содержание офиса. Нанятая акционерами аудиторская фирма обнаружила, что рост издержек - результат согласованных действий генерального директора и руководителя службы безопасности.





