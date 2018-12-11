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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 18 декабря, в размере 66.6208 руб. против 66.4337 руб. на 15 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
15.12.18 - 66.4337 руб.
14.12.18 - 66.2550 руб.
13.12.18 - 66.4225 руб.
12.12.18 - 66.5022 руб.
11.12.18 - 66.2416 руб.
"AK&M" от 18.12.2018