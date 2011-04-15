Национальная медиа группа и ВТБ купят СТС

Иван Таврин продаёт "СТС медиа", рассказали "Ведомостям" сотрудники двух крупных медиакомпаний.



Сейчас холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит И.Таврину, контролирует 75% акций "СТС медиа". Остальное - у кипрского Telcrest, акционеры которого - "Национальная медиа группа" (НМГ), ВТБ, структуры владельца Северстали Алексея Мордашова и Сургутнефтегаза. Самой НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука, структуры А.Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.



Пакет Таврина покупает консорциум НМГ и ВТБ, которые получат полный контроль над "СТС медиа".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"Национальная Медиа Группа" является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят: ОАО "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72.4%), газета "Известия" (100%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (80%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%), технологическая платформа AmberData.



"СТС Медиа" управляет пятью телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че", СТС Love и CTC Kids; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, ctckids.ru, Caramba TV. Компании принадлежат все права на бренд "Три кота".



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