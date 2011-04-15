РЖД снизят тарифы на экспортные перевозки дизельного топлива, мазута, черных металлов и зерновых грузов

ОАО "РЖД" снизит тарифы на экспортные перевозки дизельного топлива, мазута, черных металлов и зерновых грузов в 2019-2020 годах. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, правлением РЖД под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова принят ряд решений по снижению в 2019-2020 годах уровня тарифов на грузовые перевозки в рамках "тарифного коридора".



Они касаются экспортных перевозок нефтеналивных грузов, черных металлов и зерна. Решения носят долгосрочный характер, что позволит обеспечить предсказуемость уровня тарифов для грузоотправителей и сохранить стабильный объём транспортировки грузов на перспективу.



Формирование тарифных предложений основывалось на комплексной маркетинговой оценке, учитывающей повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.



С 1 января 2019 года вступят в силу специальные тарифные условия.



Так, на экспортные перевозки дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Новокуйбышевская, Кашпир, Кряж, Сызрань I Куйбышевской железной дороги скидка составит 18% при условии выполнения в 2019-2020 годах гарантированного объема перевозок нефтепродуктов (позиции ЕТСНГ 211-215, 221-225, коды ЕТСНГ 226021, 226069, 226106) и нефти сырой (ЕТСНГ 201005) с указанных станций в размере не менее 10.59 млн т ежегодно, в том числе дизельного топлива и мазута на экспорт в размере не менее 4.69 млн т ежегодно (по 31 декабря 2020 года).



На экспортные перевозки дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Нефтяная и Князевка Приволжской железной дороги скидка составит 25% при условии выполнения в 2019-2020 годах гарантированного объема перевозок нефтепродуктов (позиции ЕТСНГ 211-215, 221-225, коды ЕТСНГ 226021, 226069, 226106) с указанных станций в размере не менее 4.27 млн т ежегодно, в том числе дизельного топлива и мазута в размере не менее 2.35 млн т ежегодно (по 31 декабря 2020 года).



Экспортные перевозки черных металлов (позиции ЕТСНГ 311, 312, 314, 315, 321-324) и зерновых грузов (позиции ЕТСНГ 011-018) через пограничную (с Республикой Азербайджан) передаточную станцию Самур (эксп.) Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием погранперехода Беюк-Кясик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия) - скидка 50% (по 31 декабря 2020 года).



Ранее в ноябре текущего года правлением РЖД уже был принят ряд решений по снижению уровня тарифов на 2019 год в рамках "тарифного коридора".



Они касались перевозок грузов в контейнерах, легковых автомобилей, черных металлов, трубной продукции, медной руды, металлолома, серы, песка, удобрений, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, нефтяных грузов, в том числе газового конденсата, перевозок бутадиена, импорта плодоовощной продукции из стран Средней Азии, перевозок грузов с участием паромной переправы Кавказ-Поти/Батуми-Кавказ и Балтийск - Усть-Луга.



Отметим, РЖД принято 59 решений по скидкам на 2018 год, что позволит по итогам года дополнительно привлечь около 9 млн тонн грузов. Сумма тарифных преференций для грузоотправителей оценивается в размере 11 млрд руб.



Напомним, РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного государственным регулятором.



Вопросы изменения уровня тарифов в рамках "тарифного коридора" в настоящее время рассматриваются компанией согласно поступившим обращениям от пользователей услуг железнодорожного транспорта с соблюдением строго регламентированных условий и с оценкой экономической эффективности их реализации для РЖД.



Эффективность использования данного инструмента продолжает расти. Так, если в 2013-2015 годах привлеченный за счет тарифных решений объем грузов составлял не более 2 млн т в год, то в 2017 году он достиг почти 7 млн т.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2018