Метро во "Внуково" может прийти к 2023 году, М.Хуснуллин

Строительство участка метро до аэропорта "Внуково" может быть завершено до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы утвердили маршрут нового участка Калининско-Солнцевской линии метро до "Внуково" с размещением двух дополнительных станций", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, одну из станций с рабочим названием "Пыхтино" планируется построить на Боровском шоссе, вторую - во Внуково.



"По нашим оценкам, работы по строительству дополнительного участка желтой линии могут быть завершены к 2023 году", - подчеркнул заммэра.



Он отметил, что этот участок важен не только для авиатранспортного обслуживания аэропорта, но и для всего района.



"К аэропорту подходят железнодорожные линии, его обслуживание находится на довольно хорошем уровне. Станции метро нужны будут не только пассажирам аэропорта, но и жителям всего района", - пояснил глава Стройкомплекса.



Длина нового участка составит около 5.2 км. Его протянут от технических тупиков станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии.



Как ранее отмечал мэр города Сергей Собянин, "Внуково" будет единственным аэропортом в стране с собственным метро.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 11 месяцев 2018 года вырос на 18.7% до 19.942 млн пассажиров по сравнению с годом ранее.



"AK&M" от 18.12.2018