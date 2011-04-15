Яндекс покупает площадку для новой штаб-квартиры в Москве за $145 млн

Яндекс подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.



После согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орлёнок". Стоимость покупки составит около $145 млн без учёта НДС.



Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий. После закрытия сделки Яндекс планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке. Покупка повлияет на капитальные затраты группы компаний Яндекса. Единовременный эффект будет отражён в финансовой отчётности в момент закрытия сделки.



На сегодняшний день в московских офисах Яндекса работает около 6.5 тыс. сотрудников. Основная часть - в штаб-квартире в деловом квартале "Красная Роза", где Яндекс арендует около 61 тыс. кв. м по договору, номинированному в долларах. Ещё 27 тыс. кв. м компания арендует за рубли в бизнес-центре "Аврора". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. За 9 месяцев с начала 2018 года расходы группы компаний Яндекса на аренду офисов в Москве составили около 340 базисных пунктов от рентабельности по скорректированному показателю EBITDA (adjusted EBITDA margin).



Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым советником - инвестиционно-банковский департамент банка ВТБ Капитал. Консультант по недвижимости - компания Cushman & Wakefield.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



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