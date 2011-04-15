Mazda отзывает почти 3 тыс. автомобилей RX8 и CX-9 в РФ

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 2.81 тыс. автомобилей Mazda RX8 и CX-9. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. VIN-коды отзываемых транспортных средств опубликованы на сайте Росстандарта.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что продолжительное влияние высокой абсолютной влажности может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах Mazda RX8, CX-9 будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 18.12.2018